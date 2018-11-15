​Дима Билан получил звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Честь артисту оказана за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Билан признался ТАСС, что трепетно относится к званию и знает, как непросто было его заслужить раньше

"Я своим творчеством и публичной жизнью не учу дурному, стараюсь подчеркивать, что творчество для меня - одна из самых важных вещей в моей жизни", - сказал Билан, добавив, что сейчас присвоение звания стало "невероятно приятной неожиданностью".