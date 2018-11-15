​В Нягани надышавшись газом умер подросток

Следователи Нягани устанавливают обстоятельства смерти 16-летнего подростка.
Известно, что вечером 12 ноября компания молодых людей проводила время в квартире одного из подростков, куда они принесли газовый баллон с пропаном.
"При вдыхании газа одному из них стало плохо, юноша лег спать и через некоторое время скончался, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре. - Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят газовый баллон. Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза".
Также проверяются обстоятельства проживания и воспитания подростков. По результатам работы следствием будет принято процессуальное решение.
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