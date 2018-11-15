​Базовую кафедру ССТ и ЮГУ в Ханты-Мансийске презентовали представителю МИД РФ и зарубежным журналистам

Первый секретарь Министерства иностранных дел РФ Илья Ерофеев и делегация иностранных журналистов из Германии, Кубы и Эквадора посетили базовую кафедру ССТ и ЮГУ «Жилищное строительство и управление девелоперскими проектами» в рамках пресс-тура, организованного Правительством Югры.

Заведующий кафедрой, генеральный директор компании «Северные Строительные Технологии» Вачаган Мовсисян рассказал гостям о деятельности кафедры. Главная её особенность в том, что студенты работают над реальными проектами и создают решения для комфортной городской среды, актуальные для северных регионов.

«Со студентами мы работаем над проектом на трех уровнях. Макроуровень — смотрим мировые тренды, большие и малые агломерации. Затем изучаем ткань города — из чего состоит, какие потоки, в чём уникальность. Потом берем конкретный объект, создаем идею дома начиная от планировочных решений и заканчивая благоустройством вокруг него. Таким образом, из строителя делаем девелопера и стратега. Такой специалист смотрит на объект как на сценарий жизни, который должен работать как на жителя, так на город, а также регион», — объяснил принцип обучения Вачаган Мовсисян.

В подтверждение студенты презентовали визитерам 4 проекта соответствующих каждому уровню: «Город будущего Югры-2050», «Город пяти лучей», концепцию благоустройства объездной Ханты-Мансийска «Западный бульвар» и концепцию обустройства «Инклюзивного парка». Рассказ о каждом из них гости слушали с интересом. За 2 предыдущих дня они уже успели познакомиться с городом и значимыми объектами в нем, поэтому смогли живо представить предполагаемый сценарий трансформации отдельных пространств.

«Социально-экономические исследования очень важны для развития города, а также малого и среднего бизнеса в нём. Важно создавать такие пространства, чтобы в будущем они генерировали трафик и работали на привлечение инвестиций», - заметил корреспондент кубинского информагентства Prensa Latina Антонио Рондон Гарсия.

Руководитель кафедры подчеркнул, что дальнейшую миссию ССТ и ЮГУ он видит как раз в развитии инвестиционной привлекательности городов Югры. «Уже сейчас мы сотрудничаем с главами городов по обустройству общественных пространств и частично как девелоперы реализуем предложенные решения на своих объектах, что способствует их привлекательности», — сказал Вачаган Мовсисян.

Интересовал гостей и вопрос карьерного роста студентов после работы со специалистами компании над такими масштабными проектами. Вачаган Мовсисян, рассказал, что лучшие из них остаются работать в ССТ и быстро занимают ключевые позиции в компании. Другие же устраиваются в ведущие организации округа. При этом их стартовая заработная плата в среднем на 20% выше, чем у обычных выпускников.

«Наша основная задача улучшить стандарты жизни через обучение студентов. Дать округу таких специалистов, которые могут думать на высоком уровне», — подытожил заведующий кафедры.

В Ханты-Мансийске гости пробудут ещё один день, а итогом пресс-тура журналистов по значимым объектам округа станут материалы в иностранных изданиях Эквадора, Кубы и Германии.