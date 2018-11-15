О чем Наталья Комарова будет рассказывать сегодня журналистам во время большой пресс-конференции

Стало известно, какие темы больше всего интересуют югорских журналистов, и которые сегодня будут обсуждаться во время пресс-конференции с губернатором Югры.
- Итоги социально-экономического развития региона за 2018 год;
- Итоги стратегических сессий и форум гражданского согласия. Принятие государственных программ в новом формате;
- Решение балочной проблемы. Выделение дополнительного финансирования для полной ликвидации балочных массивов;
- «Югре-900». Подготовка академической истории Югры. Территориальный маркетинг и брендинг;
- Реализация новых крупных инвестиционных проектов в регионе («Северсталь» и другие);
- Промышленная политика.
- НКО: Президентские гранты. Появление Гранта Губернатора;
- Межнациональная политика;
- Обновление команды Югры. Назначение новых заместителей Губернатора, директоров департаментов;
- Цифровизация экономической и социальной сферы в Югре;
- Итоги Года добровольца в Югре. Принятие концепции развития добровольчества;
- Реализация подпрограммы «Доступное жилье молодым»;
- Ситуация в поселке Мортка по факту закрытия завода МДФ;
- Переход на цифровое вещание. Судьба муниципального телевидения;
- Долгострои в сфере здравоохранения: больница в Нижневартовске, больница в Горноправдинске;
- Отказ в аккредитации нескольких образовательных учреждений по отдельным направлениям в течение 2018 года;
- Готовность к Шахматной олимпиаде в 2020 году;
- Финансовое положение дел АК «ЮТэйр», сворачивание маршрутной сети и высокая стоимость перелета;
- ТБО и проблемы регионального оператора по переработке
- Экологическая обстановка в регионе;
- Высокая стоимость бензина в ключевом нефтяном регионе страны;
- Тренд на повышение уровня нефтедобычи. Реализация крупных проектов («Технологический центр «Бажен», создание Центра компетенций в нефтегазовой отрасли Западной Сибири);
- Принятие единого алфавита языка ханты;
- Обеспечение чистой водой;
- Переселение из многоквартирных домов, признанных аварийными после 2012 года.
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