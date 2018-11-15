​Названы города России с самыми худшими дорогами

Сервис SuperJob провел социологическое исследование и выяснил мнение россиян о состоянии дорог в их родных городах. Эти данные публикуют РИА Новости, в распоряжении которых оказался документ.

Хуже всех оказались дороги Владивостока, а также Саратова и Рязани.

Лучше всех проявили себя Набережные Челны и Москва. Ну а образцово-показательным российским городом стала Тюмень. 40 процентов респондентов оценили состояние дорог там как «отличное», 47 процентов — как «хорошее», еще 10 процентов — как «удовлетворительное». Тюмень набрала 4,25 балла. Москва (для сравнения) – 3,57 балла.

Исследование проводилось с 25 октября по 12 ноября 2018 года, в нем приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тысяч человек.