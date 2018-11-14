В Пыть-Яхе избрали нового главу города

Новым главой администрации Пыть-Яха стал Александр Морозов. Такое решение было принято на заседании городской думы, которое прошло 14 ноября. За кандидатуру Морозова проголосовали 16 депутатов из 17. Приступить к исполнению своих обязанностей новоиспеченный руководитель городской администрации должен 16 ноября.

В первую очередь Александр Морозов собирается заняться главными проблемами города – балками, чистая вода, ремонт дорог: «Сроки решений понятны. Например, проблему балочников мы закроем уже к концу следующего года. По воде поэтапно вопрос будет решаться в течение двух-трех лет. Здесь есть понимание и поддержка на всех уровнях – и у нас в администрации, и на уровне губернатора, правительства Югры. Мы будем работать как единая команда в интересах нашего города. Уверен, жители Пыть-Яха смогут эти изменения ощутить уже в ближайшее время».