В Сургуте не успевают построить запланированное количество жилья

По данным департамента архитектуры и градостроительства, в этом году в Сургуте должно было быть введено в эксплуатацию ориентировочно 240 тысяч кв. метров жилья. Но темпы строительства снизились, и поэтому к концу года будет готово порядка 190 тысяч квадратных метров.

С чем это связано корреспонденту СИА-ПРЕСС не сообщили. Возможно с тем, что у некоторых застройщиков возникли финансовые трудности. Например, накануне мы писали о том, что в Сургуте заморозили строительство дома в жилом комплексе «Любимый» (мкр 31Б). Ранее о временных финансовых трудностях и переносе сроков сдачи некоторых домов сообщала и компания «Северстрой».

Кстати, в прошлом году в Сургуте был введен в эксплуатацию 21 многоквартирный дом (общая жилая площадь более 296 тысяч кв. метров). В среднем же в городе ежегодно появляется 220-230 тысяч новых квадратов.