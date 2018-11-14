​Названы вероятные темы 2019 года в Югре

Жители Югры продолжают выбирать тему 2019 года. Голосование идет на «Открытый регион» в разделе «Неравнодушный гражданин». Активнее всех предложения вносят жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска, сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

«Югорчане активно откликнулись на призыв, и в настоящий момент уже предложено более 100 вариантов темы следующего года. Среди них: Год возможностей, Год югорского прогресса, Год югорского гостеприимства, Год благоустройства, Год ветеранского спорта, Год защиты животных, Год радости. Самыми популярными предложениями в настоящий момент являются Год науки, Год прорывных действий, Год жителя Югры, Год команды Югры, Год молодых семей», - добавили в ведомстве.

15 ноября – последний день, когда граждане могут внести свои предложения. В следующий тур, который состоится с 16 по 23 ноября, выйдут десять тем. Результаты голосования губернатора Наталья Комарова объявит во время традиционного обращения к жителям 24 ноября.