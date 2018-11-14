Сургутские депутаты недовольны пассивностью Росздравнадзора в борьбе с недобросовестными аптеками

Прямо сейчас в думе города проходит заседание постоянного комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. В числе прочего обсуждают проблему отпуска аптеками наркотических препаратов без рецептов.

Как сообщает наш корреспондент Артем Мазнев, присутствующий на заседании, депутаты предлагают создать в Сургуте филиал Росздравнадзора и наладить его взаимодействие с сотрудниками полиции. Имеются в виду совместные рейды по аптекам.

За последний год в городе была проведена только одна такая проверка.

Депутаты заявляют, что на данный момент они недовольны пассивностью Росздравнадзора, который не отвечает на предложения администрации Сургута об открытии в городе своего филиала.

За последний год сургутское УВД направило в Росздравнадзор 14 дел по результатам проверок аптек в этом году. Из низ федеральная служба обработала только четыре.

Также народные избранники хотят насильно лишать лицензий те аптеки, которые неоднократно отпускали наркотические препараты без рецепта. Более того — предлагается клеить на двери таких аптек соответствующие обличающие наклейки. Причем делать это предлагается не чиновникам или депутатам, а неравнодушным гражданам.

Депутат Василий Птицын побеспокоился о том, что станет с общественниками, которые займутся подобной деятельностью: «Какие последствия будет иметь для человека расклеивание наклеек? Он ведь на частную собственность будет наклеивать. Тут есть юридические тонкости, вдруг общественников привлекут к ответственности за порчу чужого имущества?»