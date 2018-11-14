​В Югре в октябре зафиксирована нулевая инфляция

В октябре 2018 года в Югре почти не изменились потребительские цены. Цены на продовольственные товары выросли на 0,14 процента, на непродовольственные - на 0,1 процента. Данные Росстата приводит «Интерфакс-Урал».

С начала года инфляция в округе составила один процент. Продовольственные товары подорожали на 1,72 процента, непродовольственные - на один процент.