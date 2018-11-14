​В этом году в Югре из-за нетрезвых водителей погибли 18 человек

С начала 2018 года в Югре зарегистрировано 125 автоаварий с участием водителей с признаками опьянения. В этих ДТП 18 человек погибли и 187 получили травмы, сообщили в отделении пропаганды окружного управления ГИБДД.

«Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД», - говорится в сообщении ведомства.