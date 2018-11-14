Ждать последнего сезона "Игры престолов" осталось совсем недолго

Восьмой сезон сериала «Игра престолов» (он же - заключительный) стартует в апреле 2019 года. Об этом сообщает официальный твиттер проекта. Точная дата релиза пока не озвучивается. Напоминаем, что ранее глава отдела визуальных эффектов «Игры престолов» Джо Бауэр заявлял, что съемочная команда будет работать над последним сезоном до мая 2019 года.