Цене на нефть прогнозировали рост, а она обвалилась

Цена на нефть марки Brent впервые с марта 2018 года упала сразу на 7,3 процента и сейчас продается по цене ниже 65 долларов. Это особенно бросается в глаза с учетом того, что буквально месяц назад трейдеры размышляли о возможности возврата к 100 долларам за баррель.

«Весь предыдущий взлет цен на нефть, который длился несколько месяцев, имел очень простую причину: все ожидали введения достаточно жестких антииранских санкций и на всякий случай покупали нефтяные фьючерсы. Поэтому правильнее говорить не о том, что сейчас цены резко упали, а о том, что перед этим рост цен, как это часто бывает, оказался более высоким, чем это было экономически обусловлено», — прокомментировал BFM.RU советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Любопытно, как падение нефти отразится на профиците в бюджете ХМАО, который за девять месяцев 2018 года составил почти 40 млрд. рублей.