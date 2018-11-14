​Жители Югры взяли автокредитов на 8,4 миллиарда рублей

С января по сентябрь 2018 года банки выдали жителям Югры автокредитов на 8,4 миллиарда рублей. Это - на 36 процентов больше, чем за такой же период прошлого года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России рост данного показателя составил 23,4 процента - на приобретение машин выдано 427,8 миллиарда рублей в кредит.

По мнению экспертов, на рост выдачи автокредитов и увеличение объемов автокредитования влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков

«Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. При этом автокредитование по-прежнему остается одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин - доля «кредитных авто» составляет более 50 процентов от общего числа продаваемых автомобилей», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.