​В Сургуте появится лесной каток

Настоящий лесной каток уже этой зимой появится в парке отдыха и развлечений «Новые ключи» в 45-м микрорайоне. Его особенность заключается в том, что он находится в лесном массиве и его дорожки проходят между деревьями. Данный проект ледового катка был разработан организаторами с целью сохранения деревьев. Протяженность катка составляет более 300 метров. На территории будет работать прокат и кафе.

Только представьте себе, какое удовольствие кататься на коньках под музыку в живописном месте, наслаждаясь свежим воздухом и природой. В темное время суток будет работать оригинальная подсветка, что создаст сказочную атмосферу для всех посетителей.

Напомним, что проект парка отдыха и развлечений «Новые ключи» реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Парк обещает быть новой точкой притяжения города. Его концепция включает в себя такие объекты, как веревочный городок, динопарк, этно-центр, аттракционы и многое другое. В настоящий момент принимаются заявки от предпринимателей на открытие бизнеса в парке. С проектом можно ознакомиться на сайте www.бизнесвпарке.рф