«Газпром Переработка» добилась отмены решения суда по конденсатопроводу в Сургуте

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение по делу о зоне минимальных расстояний в 5 тысяч метров конденсатопровода «Газпром Переработки» в Сургуте. В марте администрация Сургута добилась отмены внесения в Единый госреестр этих охранных зон.

Напомним, наличие этих зон угрожало сносом для большого количества домов в дачных кооперативах, промышленных и социальных объектов. Однако в арбитражном суде Западно-Сибирского округа посчитали, что «охранные зоны являются фактически установленными в силу расположения трубопроводов на земельных участках», а значит не могут быть незаконными. На этом основании дело было вновь отправлено в арбитражный суд Югры на пересмотр.

Впервые администрация Сургута обратилась в суд с требованием отменить внесение зон минимальных расстояний конденсатопровода в ноябре прошлого года. В июне 2018 года суд встал на сторону муниципалитета, однако Газпром обжаловал это решение. Через пару месяцев победу удалось одержать и Сургутскому району, однако неизвестно, обжаловал ли Газпром и это решение. В то же время продолжаются судебные споры вокруг газопровода «Газпром Трансгаз Сургута», из-за которого под угрозой сноса также находится ряд домов в черте города.