​Депутат, продержавшийся на «министерской» диете три недели, готовит законодательную инициативу об увеличении прожиточного минимума

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) готовит законодательную инициативу об увеличении потребительской корзины до десяти тысяч рублей. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую провел после трехнедельной «министерской» диеты.

«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум - не менее 20 тысяч рублей. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве должны быть объективно другие условия. <...> По моему мнению, 10 тысяч рублей - самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», - цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

Николай Бондаренко в середине октября поспорил с саратовским министром труда, занятости и миграции Натальей Соколовой о том, что 3,5 тысячи рублей не достаточно, чтобы прожить месяц. Чиновница уверяла, что этой суммы достаточно «для минимальных физиологических потребностей». За такое мнение женщина лишилась министерского поста. А депутат, чтобы доказать свое правоту, решил питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. По итогам диеты парламентарий заявил об ухудшении самочувствия и потере веса.