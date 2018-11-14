К концу года в Югре введут в эксплуатацию 4 объекта образования

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Югры. В числе прочих вопросов собравшиеся обсудили ход реализации государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Основная тема — строительство новых объектов дошкольного и общего образования.

Наталья Комарова напомнила, в начале 2018 года речь шла о возведении более чем 20 школ и детсадов в ближайшие годы. В 2018 ввели в эксплуатацию два из них — «Школу-детский сад-интернат» в селе Алтай Кондинского района на 50 учащихся и 25 воспитанников и «Детский сад в поселке Карымкары» Октябрьского района на 75 мест.

За оставшиеся полтора месяца 2018 года прогнозируется ввод в эксплуатацию еще 4 четырех объектов на 460 учащихся и 705 воспитанников: комплекс «Школа-детский сад» в селе Перегребное Октябрьского района; школа-комплекс в поселке Высокий Мыс Сургутского района; детский сад в микрорайоне 20А Сургута; детский сад в селе Болчары Кондинского района.

В 2018-2019 гг. в округе должно начаться строительство 21 первоочередного объекта.

Как в разговоре с корреспондентом siapress.ru отметила директор департамента образования Сургута Анна Томазова, на строительство одной школы уходит примерно два года: «В целом окружная программа предусматривает 31 объект образования до 2030 года с учетом демографических процессов, территориальной доступности и развития микрорайонов. Из них 25 объектов – это школы с перспективой увеличения численности детей и решения задачи перехода в односменный режим. На данный момент в двух школах, которые будут расположены в 32 и 33 микрорайонах Сургута, проектирование завершено, проведены конкурсы, уже скоро начнется строительство этих объектов».