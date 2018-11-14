​В российских колониях не хватает мест для осужденных силовиков

Количество осужденных силовиков в России настолько выросло, что возникла необходимость строительства новых колоний для них. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Он отметил, что только в этом году было открыто два учреждения для такой категории осужденных, однако они уже заполнены.

«Это какая-то тенденция, видимо идет борьба с коррупцией, идет очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем все новые и новые», — пояснил Максименко.

При этом замначальника ФСИН отметил, что количество отбывающих наказание в стране снижается. По официальным данным, на 1 ноября 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 571 007 человек, что на 31 169 человек меньше, чем год назад, уточняет РБК.