​В Сургуте стартует чемпионат по легкой атлетике для людей с ограниченными возможностями

15 по 18 ноября в Региональном центре адаптивного спорта Сургута будет проходить первый Открытый региональный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по легкой атлетике в закрытом помещении среди людей с инвалидностью.

Примечательно, что торжественное открытие спортивного мероприятия состоится 16 ноября – в день 12-летней годовщины создания Центра адаптивного спорта Югры.

Открытый региональный чемпионат по легкой атлетике объединит более 160 участников из 20 муниципалитетов Югры и г. Тобольска. В их числе именитые спортсмены – члены сборных команд России Сергей Махов, Анастасия Георгица, Вениамин Никитин, Олеся Байсарина, Никита Дубенчук, Сергей Филипенко, Александр Дземешкевич, Артем Хлескин.

Легкоатлетические старты, в которых примут участие атлеты с интеллектуальными нарушениями, поражением опорно-двигательного аппарата, слабовидящие и слабослышащие спортсмены, будут проходить по трем соревновательным дисциплинам – бег, толкание ядра и прыжки в длину.

Соревновательная программа продлится два дня. Начавшись с торжественного открытия в 09.30 16 ноября, она завершится 17 ноября в 18.00 награждением победителей и призеров чемпионата.