​В России предлагают оплачивать штрафы за мелкие нарушения ПДД один раз в год. Скопом

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин предложил отказаться от поштучной оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Он считает, что необходимо создать накопительную систему, по которой автовладельцы будут оплачивать не каждый отдельный штраф, а общую сумму, набежавшую за год.

Все это происходит на фоне недавних сообщений о том, что уже в середине 2019 года в России может быть запущена процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до трех тысяч рублей. Норма заложена в новой редакции закона «Об исполнительном производстве».

Штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства, с возможным уведомлением должника через Госуслуги или SMS, сообщает «Ъ».

«Вообще нужно отказаться от штрафов за мелкие нарушения. Какая глупость! Едет водитель, у него полиса с собой нет, он у него дома. Хорошо, 500 рублей штраф… И таких штрафов миллионы. И вот за эти 500 рублей штрафа приставы бегают, чтобы их взыскать. Насколько это рационально? Да ни насколько! Потому что для того, чтобы взыскать 500 рублей штраф, государство тратит на работу приставов много раз больше», — цитирует Виктора Травин РИА Новости.

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