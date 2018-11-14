В галерее "Стерх" пройдет театральная выставка

С 16 ноября по 16 декабря в галерее «Стерх» действует выставка «Когда все отдыхают» художника театра Вячеслава Зайчикова.

Выставки главного художника Нижневартовского драмтеатра проходили во многих городах России. В Сургуте персональная выставка Зайчика проходит впервые.

Творческие интересы художника – создание образов спектаклей (от костюмов до декораций), книжная графика, арт-объекты, коллажи, живопись, плакат, дизайн…

На выставке в Сургуте не будет театральных работ художника, автор решил показать, чем он творчески занят в свободное от театра время. Большей частью это цветная графика, коллажи, арт-объекты.

Художник знает множество рецептов соединения живописности, декоративности и театральности. Он также с удовольствием и с юмором высказывается на темы российской жизни, бытовые темы.

Вячеслав Зайчиков - член Союза художников РФ, Союза театральных деятелей РФ, автор сценографии и костюмов более 100 спектаклей, ежегодно участвует в выставках-лабораториях театральных художников России, иных выставках и проектах.