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​Выплаты вкладчикам обанкротившегося банка «Югра» начнутся после 5 декабря

Прием заявлений от кредиторов обанкротившегося банка «Югра» продлятся до 5 декабря. После этого начнутся выплаты по вкладам.

На данный момент конкурсный управляющий учреждения получил 36,63 тысячи заявлений от кредиторов организации на общую сумму 194 миллиардов рублей. В целом долги банка перед гражданами и юрлицами оцениваются в 194,9 миллиарда рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Отмечается также, что вкладчикам банка, чьи депозиты превышали застрахованные государством 1,4 миллиона рублей, предстоит выплатить 16,7 миллиарда рублей. Однако на первом этапе получится вернуть только 4,7 миллиарда.

Активы банка оцениваются в 34 миллиарда рублей. Поэтому в лучшем случае граждане и юрлица получат лишь 17 процентов вложенных денег. Остальные обязательства будут списаны.

В конце сентября Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом. Конкурсным управляющим утверждена госкорпорация АСВ.

Лицензию у «Югры» отозвали в июле 2017 года. Банк на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100». Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории России.


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Сегодня в 09:09, просмотров: 69, комментариев: 0


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