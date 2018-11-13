В Сургутском районе готовятся к молодежному форуму коренных народов Севера

Молодежный форум коренных малочисленных народов Севера пройдет в Сургутском районе 22-23 ноября. Подготовка к нему уже началась в администрации муниципалитета, рассказал начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями Сургутского района Олег Стипанюк.

«Благодаря тому, что нам удалось сэкономить определенные деньги в этом году по программе работы с национально-культурными объединениями, мы приняли решение провести форум для молодежи коренных малочисленных народов Севера. Для организации форума провели конкурс, на котором победило НКО. Там будет слет молодежи коренных малочисленных народов Севера, обучающий семинар, выставки народных промыслов. Планируем привлечь также отдел по недропользованию и работе с коренными малочисленными народами Севера. Главная цель форума – сохранение и развитие традиционного образа жизни в Сургутском районе».

Форум планируется провести в Барсово на территории бывшей базы отдыха Валикас. В слете смогут принять участие все представители молодежи коренных малочисленных народов Севера.