​Сыщики возобновили расследование убийства Игоря Талькова

Следователи Санкт-Петербурга возобновили расследование по уголовному делу об убийстве певца Игоря Талькова. Потерпевшей по нему признана вдова артиста Татьяна Талькова, сообщается на сайте ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Преступление совершено 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный». В марте 1993 года было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу Валерия Шляфмана. Ему должны были предъявить обвинение в убийстве по неосторожности. Однако в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль. 19 марта 1993 года производство по уголовному делу приостановлено.