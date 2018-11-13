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​В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийское совещание по молодежной политике

22 ноября в Доме Правительства Югры в Ханты-Мансийске состоится Всероссийское совещание с органами, реализующими государственную молодежную политику. Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, представители аппарата полпреда, руководители и заместители органов, реализующих государственную молодежную политику в регионе, а также представители десятки лучших субъектов страны. Кстати, «топ-10» был составлен по результатам системы ключевых показателей реализации государственной молодежной политики региональными органами исполнительной власти России в 2017 году и Федерального агентства по делам молодежи. Другие регионы примут участие в совещании в режиме онлайн, через трансляцию.

Отметим, что Югра заняла четвертое место в рейтинге лучших регионов, реализующих государственную молодежную политику. Также в список вошли Татарстан, Ямал, Башкирия, Красноярский край, Архангельская, Курская, Белгородская и Московская области, а также Санкт-Петербург.

Участники мероприятия в рамках совещания озвучат предварительные итоги реализации государственной молодежной политики на территории УрФО, планы до конца текущего года и, кроме того, обсудят перспективы на 2019 год.

Организаторами встречи выступят правительство Югры, департамент образования округа и Федеральное агентство по делам молодежи.

Для Югры и федерального округа в целом вопросы развития молодежной политики занимают ключевое место. Ранее, в сентябре, полпред президента Николай Цуканов провел первое заседание совета по молодежной политике. «Молодежь не нахлебник для общества, а его созидатель. Именно молодые люди должны создавать, и создают будущее каждого поселка, города, региона, России в целом. И это не пафосная фраза, а объективный факт, который убедительно проявлялся в истории нашей страны», — отмечал Цуканов в ходе мероприятия.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 136, комментариев: 0


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