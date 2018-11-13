​Санврачи Югры нашли нарушения при организации питания детей в школах и детсадах

С начала учебного года сотрудники окружного управления Роспотребнадзора проверили организацию питания в 22 детских образовательных учреждениях. В результате было возбуждено 59 дел об административных правонарушениях, выписано штрафов на на общую сумму 352 500 рублей.

Удельный вес неудовлетворительных проб готовых блюд в столовых общеобразовательных учреждений составил 3,8 процента по санитарно-химическим показателям и 1,4 процента - по микробиологическим показателям. В детсадах - 2,7 процента по санитарно-химическим показателям и 2,5 процента по микробиологическим показателям.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала о том, что по итогам проверок питания детей в 2017-2018 учебном году возбуждено 179 дел об административных правонарушениях.