Сургутские чиновники и депутаты пытаются организовать парковку рядом с СОКБ

В данный момент на комитете по социальной политике думы Сургута обсуждают наболевшую тему — парковки около учреждений здравоохранения.

Сообщается, что к декабрю 2018 года будут готовы проекты нескольких парковок, расположенных по адресам:

ул. Энергетиков, 14, рядом с СОКБ;

ул. Островского, 15, рядом с поликлиникой №5;

на ул. Губкина, рядом с кардиодиспансером.

По поводу стоянки рядом с СОКБ (как всегда) есть несколько нюансов. На этой земле расположены два киоска, а у киосков, соответственно, имеются правообладатели. С первым из них администрация Сургута будет судиться, так как он не согласен с предлагаемой ему ценой и не хочет освободить территорию.

Второму собственнику выкупную цену предложат в декабре, и у него будет 90 дней на то, чтобы согласиться с ней. Или отказаться.

Глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Юрий Валгушкин сообщил, что вопрос по участку рядом с СОКБ будет решен в течение полугода.

Цена обустройства трех парковок станет известна в декабре после завершения этапа проектирования.