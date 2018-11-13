​От Стамбула до Тель-Авива: куда чаще всего россияне летают на зимовку

Сервис AirHelp проанализировал данные перелетов Россиян за границу в декабре 2017 года и составил рейтинг заграничных городов, которые жители России выбирают для предновогоднего путешествия.
На первом месте оказался Стамбул – свыше 500 рейсов.
На втором — Дубай с 490 рейсами.
Тройку лидеров замкнул Ереван — 440 рейсов.
Также россияне выбирают Прагу, Ригу, Мюнхен, Баку, Париж, Кишинев и Тель-Авив.
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