​В Сургуте пройдет Международная конференция по русскому языку

Международная научная конференция «Русский язык в глобальном и локальном измерениях» пройдет на базе СурГПУ 23 и 24 ноября. Организаторами мероприятия выступили Российский фонд фундаментальных исследований, Сургутский государственный педагогический университет и Университет имени Матеа Бела (Словакия).

На открытии конференции с приветственным словом выступят Надежда Коноплина, доктор педагогических наук, ректор Сургутского государственного педагогического университета, и Антон Репонь, доктор философии, заведующий кафедрой славянских языков университета им. Матеа Бела. Ведущий пленарного заседания - доктор филологических наук, декан филологического факультета СурГПУ Дмитрий Ларкович.

Обсуждать проблемы, связанные с преподаванием и распространением русского языка, приедут филологи со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийск, Омск, Челябинск, Северодвинск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Великий Новгород, Иваново, Тара, Рязань, Лангепас), из Словакии (Банска-Быстрица) и Казахстана (Астана)

На дистанционное участие в научной конференции подали запросы русисты из Китая, Испании и Канады.

В программе презентация новых изданий по русскому языку и работа в секциях – это произойдёт 23 ноября, на следующий день - 24 ноября, специалисты проведут мастер-классы для сургутских учителей. Перед участниками и журналистами также выступит главный редактор журнала «Педагогика» Руслан Бозиев.

– На конференции состоятся две презентации: монографии доктора филологических наук, профессора Нины Алексеевны Дворяшиной "Детство как духовно-нравственная ценность в русской литературе ХХ века" и 8-го номера журнала «Литература в школе», который был подготовлен силами сургутских учёных, - сообщил инициатор проведения конференции декан филфака СурГПУ Дмитрий Ларкович.

- Дмитрий Владимирович, а какая проблема соберёт в Сургуте видных филологов?

- Задача и связанные с ней проблемы продвижения русского языка и популяризации русской литературы в многонациональной России, на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья.

- С чем это связано?

- Практика показывает, что, несмотря на политическую напряжённость, сложившуюся в последние годы вокруг России, интерес к русскому языку и русской культуре в целом неуклонно растёт. Всё больше людей на нашей планете хотят владеть языком Пушкина и Достоевского, и важно понять, как процесс обучения русской речи сделать максимально эффективным.