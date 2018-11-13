​Наталья Комарова отчитается о работе правительства 24 ноября

В субботу, 24 ноября, губернатор Югры Наталья Комарова выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства округа и обращением к жителям, депутатам и представителям общественности региона.

«В своем выступлении глава региона назовет ключевые результаты 2018 года и обозначит приоритетные направления развития Югры в следующем, а также объявит главную тему 2019 года», - сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Заслушают отчет главы региона в зале почетные граждане, выдающиеся деятели культуры и искусства, депутаты, руководители муниципалитетов, лидеры общественных организаций и объединений, представители делового сообщества. Прямая трансляция будет вестись на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа, в социальных сетях и эфире ОТРК «Югра».

В прошлом году Наталья Комарова выступила с отчетом о своей работе 8 декабря. Интересно, что чаще всего в своем докладе среди всех муниципалитетов она упоминала Сургут. Топ-10 самых любопытных цифр, приведенных губернатором год назад, можно вспомнить здесь.