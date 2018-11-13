​В России выросла доля интернет-пользователей

За три года количество россиян старше 18 лет, пользующихся интернетом ежедневно выросло с 41 до 57 процентов. По данным октября 2018 года, в целом 76 процентов россиян являются интернет-пользователями. Таковы результаты исследования «Левада-центра».

Согласно опросу, количество тех, кто пользуется интернетом несколько раз в неделю снизилось с 19 до 12 процентов, один раз в неделю - с шести до пяти процентов, реже раза в неделю - с четырех до двух процентов.

Доля тех, кто не пользуется интернетом никогда, уменьшилась с 30 до 24 процентов.

Опрос проведен 18-24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.