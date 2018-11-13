​Югорчанам предлагают рассказать о незаконной торговле алкоголем

Прокуратура Югры открыла «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

«По телефону: 8(3467) 35-21-24 можно будет сообщить информацию о фактах незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе продаже её без соответствующей лицензии, несовершеннолетним и в ночное время, а также о случаях оборота контрафактных товаров», - сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что стражи порядка регулярно выявляют в округе правонарушения в сфере реализации алкоголя. Так, в начале ноября в гараже у вартовчанина обнаружили 1 235 литров алкоголя в канистрах. Возбуждено уголовное дело.