​Суд постановил заблокировать сайты группы «Кэшбери»

Прокуратура через суд добилась блокировки сайтов группы компаний «Кэшбери». Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал информацию на сайте кэшбери.рф и cashbery.com запрещенной к распространению на территории РФ, передает ТАСС.

Инстанция согласилась с тем, что размещенная на ресурсах информация вводит в заблуждение потребителей. Заблокировать сайты должен Роскомнадзор. В данный момент они доступны для интернет-пользователей.

В начале ноября владелец группы компаний «Кэшбери» Артур Варданян объявил о закрытии компании. Решение принято после того, как Банк России направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о признаках классической финансовой пирамиды в компаниях, действующих под единым брендом «Кэшбери». По подсчетам экспертов, компании удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. Ущерб от ее деятельности оценивается в 1-3 миллиарда рублей.