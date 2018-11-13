​В регионах тюменской «матрешки» изъято из обращения фальшивых денег на миллион рублей

За девять месяцев 2018 года в Тюменской области, Югре и на Ямале банковскими учреждениями выявлено 255 фальшивых банкнот на сумму 1 063 650 рублей. Большинство подделок 5-тысячные банкноты (79%) и купюры номиналом одна тысяча рублей (19%). На банкноты номиналом 10, 50, 100 и 500 рублей и монеты номиналом 5 рублей приходится менее трех процентов.

В пресс-службе тюменского отделения Уральского ГУ Банка России подчеркнули, что количество выявленных фальшивок сократилось вдвое по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Несмотря на то, что все поддельные банкноты изготовлены на копировальном оборудовании, повышается качество их изготовления. Фальшивомонетчики применяют комбинации различных способов печати и видов покрытия бумаги, что позволяет имитировать большинство видимых и машиночитаемых защитных признаков», – отметил заместитель управляющего отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Масловских.

Эксперты советуют, проверяя купюру на подлинность, обратить внимание минимум на три защитных признака: контролируемые на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, на ощупь – повышенный рельеф. Кроме того, можно скачать на смартфон мобильное приложение «Банкноты Банка России», с помощью которого каждый желающий может изучить дизайн имеющихся купюр и получить информацию для проверки их подлинности.