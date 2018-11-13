​Власти планируют запустить ускоренный режим взимания штрафов за нарушение ПДД в 2019 году

Уже в середине 2019 года в России может быть запущена процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до трех тысяч рублей. Норма заложена в новой редакции закона «Об исполнительном производстве».

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров рассказал «Коммерсанту», что документ планируется рассмотреть и принять в трех чтениях до конца года. В текущей редакции предусмотрено, что вступит в силу он через 180 дней после опубликования, то есть примерно в середине 2019 года.

Сейчас долги по дорожным штрафам взыскивают судебные приставы. «Идея в том, чтобы освободить от рутинной работы приставов, чтобы они занимались исполнением только судебных решений, например по взысканию алиментов. Во многих странах приставы вообще не занимаются мелкими штрафами», - пояснил депутат.

По новой схеме, штраф будет взыскиваться без возбуждения исполнительного производства с банковского счета в ускоренном режиме. Должника уведомят через сайт госуслуг или по SMS. Кроме того, вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор, минимальный размер которого одна тысяча рублей.

Отмечается, что нововведение коснется миллионов автовладельцев. Только за девять месяцев 2018 года на исполнение в ФССП России поступило около 15 миллионов постановлений ГИБДД, из них больше половины — штрафы до трех тысяч рублей.

По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, в округе с января по октябрь этого года за неуплату штрафов за нарушения ПДД возбуждено более 21 000 дел об административных правонарушениях По 653 делам назначен арест, в 476 случаях – обязательные работы, по 16 331 - штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.