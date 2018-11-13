В Сургуте заморозили стройку жилого дома, в котором успели продать почти все квартиры

В Сургуте заморозили строительство дома в жилом комплексе «Любимый», который возводят в микрорайоне 31Б, сообщает ura.ru.

Речь идет о доме №1 жилого комплекса — в него вложили свои деньги дольщики. «С объекта вывезли технику, рабочих убрали. Стройка дома должна закончиться в этом квартале, но в лучшем случае сроки будут перенесены. В худшем — появятся новые обманутые дольщики», — рассказал один из источников издания. В 9-этажном доме, успели продать порядка 70 процентов квартир, приводит ura.ru данные риелторских агентств.

Генподрядчик строительства жилого дома — компания «ВНСС», а заказчиком выступает ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» («ДЭП»). По словам руководителя подразделения «ВНСС» в Сургуте Владимира Савкина, стройка заморожена из-за финансовых трудностей заказчика. «Ждем от «ДЭП» поступления денег. У них идет реструктуризация с банком. Будем работать, когда откроют финансирование», — цитирует Савкина ura.ru.