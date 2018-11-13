​Половина преподавателей по математике не справились с работой по математике

Рособрнадзор тестирует новую модель аттестации педагогов. После подведения предварительных итогов, чиновникам ведомства есть над чем подумать.

С заданиями по своему предмету не справились половина учителей по математике, информатике и основам духовно-нравственной культуры народов России. По истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получили «неудовлетворительно» почти четверть учителей. Наиболее успешно педагоги справились с «обществознанием» и «правом». Самый высокий уровень подготовки показали преподаватели родного языка и родной литературы.

В исследовании компетенций участвовали 22 тысячи педагогов из 67 регионов России, пишет «Российская газета». Проверка была деперсонифицрованной и не должна никак повлиять на работу участников.