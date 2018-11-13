​Деньги «спящих» банковских клиентов предложили зачислять в бюджет

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о том, что депутаты работают над предложением передавать в бюджет России невостребованные банковские вклады.

«Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — цитирует парламентария РИА «Новости».

По словам Аксакова, для аккумулирования данных средств может быть создан специальный государственный фонд.

По подсчетам экспертов, объем средств на счетах «спящих» клиентов составляет миллиарды рублей.

Сегодня в России к невостребованным счетам относят те, по которым не было движения денег более трех лет. Зачастую это вклады умерших людей, за которыми наследники не обращаются из-за незначительности суммы или потому что не знают о них. Невостребованные вклады переходят в собственность банков.