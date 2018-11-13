Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

На 96 году жизни скончался американский писатель, создатель множества комикс-персонажей, сценарист, продюсер, бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics Стэн Ли. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на дочь деятеля.

Отмечается, что автор комиксов был госпитализирован из дома в Мединский центр «Сидар-Синай» в Лос-Анджелесе, где он скончался.

Писатель в последние годы страдал от серьезных заболеваний, болел пневмонией и испытывал проблемы со зрением.

Стэн Ли — соавтор комиксов о Человеке-пауке, Халке, Докторе Стрэндже, Железном Человеке, Торе, Людях Икс и других персонажах Marvel. Кроме того, Ли известен как актёр кино и телевидения.