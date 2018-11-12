​Дмитрий Кобылкин предупредил о росте тарифов за вывоз мусора

После введения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) может произойти рост тарифов. Об этом журналистам заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, он ожидается в крупных регионах. Кобылкин привел в пример Красноярский край и Ямал.

«Наша задача, конечно, не допустить сильного роста. Хотелось бы, чтобы он был минимальным», - добавил министр, подчеркнув, что субъекты уже запланировали субсидии на следующий год в связи с этими изменениями.

С 1 января 2019 года субъекты РФ должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно которой обязанность оплаты услуг по обращению с ТКО наступает при имеющемся соглашении между субъектом РФ и региональным оператором, а также при наличии единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с отходами.