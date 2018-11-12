​Певица из Радужного представит Югру на всероссийском конкурсе «Новая Звезда»

Элеонора Носова, певица из Радужного, представит Югру на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда». Отбор на четвертый сезон проекта, созданного телеканалом «Звезда» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, закончился еще в июле. С того момента 85 самых сильных исполнителей из 85 регионов страны начали подготовку, чтобы представить свой талант зрителям и коллегии жюри, состоящей из пяти артистов, настоящих звезд музыки. Председатель жюри – Максим Дунаевский.

Претенденты сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за главный приз, в виде финансовых средств на профессиональное продвижение. «Схема голосования неизменна – пять лучей от пяти судей. Наивысшая оценка – 100 баллов. Каждое «гашение луча» членом жюри отнимает у исполнителя 20 баллов. Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей», — заявляют организаторы конкурса. Отметим, что в «Новой Звезде» два победителя — участник ставший лучшим, по мнению жюри конкурса, и достойнейший претендент по версии телезрителей страны.

Эфиры первого тура конкурса будут показаны с 23 по 30 декабря 2018 года. А полуфинал и финал конкурса телезрители увидят со 2 по 4 января 2019 года. Вручение призов состоится 4 и 7 января.

«Для меня большая честь быть лицом нашего края на этом проекте! Я вижу все ваши сообщения, чувствую поддержку! Спасибо! Ваша любовь даёт мне энергию, — пишет участница, представляющая Югру на личной странице в VK. — Люблю и ценю вас!».