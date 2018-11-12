Сургутские спортсмены 13 ноября ждут решения по конфликту с главой городского спорткомитета Шамилем Лукмановым

Решение департамента спорта Югры по конфликту между сургутскими спортсменами и главой городского управления физкультуры и спорта Шамилем Лукмановым ждут в Сургуте во вторник, 13 ноября. Об этом корреспонденту siaprress.ru рассказали в инициативной группе, которая требует отставки чиновника:

«После встречи с главой югорского депспорта Сергеем Артамоновым в округе попросили неделю на выработку решения. Ответ мы ждем завтра. Уже после этого нас позвали на встречу в городскую администрацию с главой Сургута Вадимом Шуваловым. По итогам было принято решение создать специальную комиссию для проверки спортивных школ города. Из 12 человек, которые в нее входят, только один представляет спортсменов и тренеров, остальные являются сотрудниками администрации. В администрации нас заверили, что по итогам работы комиссии они во всем разберутся».

Ранее, напомним, руководители нескольких спортивных федераций Сургута и ряд спортсменов написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой снять Шамиля Лукманов с его поста. В числе претензий к начальнику спорткомитета упоминались обвинения в неэффективном использовании средств, в непрозрачном финансирование спортивных школ, в кумовстве при назначении кадров и старые уголовные дела. После этого в Сургут для переговоров со спортсменами приехал недавно назначенный глава окружного департамента спорта Сергей Артамонов. Для решения конфликта была создана специальная рабочая группа.