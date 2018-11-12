​После ЧП в Нефтеюганском районе в Югре проверят безопасность мостов

Управление автомобильных дорог Югры проверит безопасность мостовых переходов, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Ревизия началась после ЧП в Нефтеюганском районе, где при демонтаже обрушился мост, сообщается на сайте «Открытый регион - Югра».

Отмечается, что ведомство провело плановое обследование мостовых переходов в октябре. «По итогам обследования аварийных ситуаций выявлено не было, все мостовые переходы эксплуатировались в штатном режиме. В связи с происшествием управлением автодорог утвержден план мероприятий, который содержит ряд мер по предупреждению происшествий на мостовых сооружениях на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения», - сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта округа.

Кроме того, в адрес глав муниципальных образований направлены рекомендации о проведении внепланового обследования мостовых переходов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения.

5 ноября обрушился мост, в результате чего погибли два человека, пострадали - семеро. Возбуждено уголовное дело. Компания «Мостострой-11», занимающаяся демонтажем, назвала причину ЧП: «при разборке железобетонных плит проезжей части демонтируемого моста произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, что привело к обрушению пролетного строения».