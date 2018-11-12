​Новый формат выставки-ярмарки «ЮграТур» оценили федеральные эксперты

В Ханты-Мансийске завершилась ежегодная выставка-ярмарка «ЮграТур».

В регионе это мероприятие проводится вот уже 17-й раз подряд. В этом году оно прошло в новом формате — в виде единого туристического объекта «этнографическое стойбище».

Выставочные стенды были стилизованы в виде целой улицы чумов, в каждом из которых гостей встречали представители организаций – участников выставки в национальных костюмах. А это как местные участники, так и приезжие из Болгарии, Ставропольского края, Тюменской, Курганской, Новосибирской областей и Санкт-Петербурга.

Организацию и новый формат выставки оценила координатор всероссийского проекта «Национальный календарь событий» Вера Истомина: «Мы позитивно оцениваем туристический потенциал Югры. Мне понравился новый формат выставки, на защите были интересные событийные проекты. Хотелось бы более активного маркетингового продвижения региона. Нужно громче рассказывать о Югре как на международном рынке, так и внутри России. Бороться со стереотипом, что Югра — это далеко, и что там постоянно холодно. Нужно приглашать на выставку федеральных туроператоров, чтобы они в живую познакомились с туристическими возможностями разных районов Югры. Пользоваться теми возможностями, которые есть: это и деловой турист, и международные спортивные мероприятия, которые проводятся в регионе».

Помимо выставки-ярмарки в рамках «ЮграТур» состоялись круглые столы по развитию туристического бизнеса, мастер-классы, фестивали, конференции и проч. А на гастрономической ярмарке «Попробуй Югру на вкус» различные товаропроизводители региона презентовали свою продукцию.

Для справки:

Результаты конкурса событийного туризма Югры и победители конкурса «Лидеры туриндустрии Югры»: «Лучшая туристическая база» — ООО «Трехгорье» (Излучинск, Нижневартовский район); «Лучшее этнографическое стойбище» — ООО «Сибирский двор» (Нефтеюганск). «Лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик, инструктор-проводник» — Наталья Крюкова из Нягани; «Лучшее малое средство размещения» — гостиница «Миснэ» (Ханты-Мансийск); «Лучшая гостиница» — «Олимпийская» (Ханты-Мансийск); «Лучший туроператор по внутреннему и въездному туризму» — ООО «ЮграМегаТур» (Ханты-Мансийск); «Лучшее телевизионное СМИ в продвижении туризма» — телеканал «Интелком» (Нефтеюганск); «Лучшее печатное СМИ, интернет-издание в продвижении туризма» — журнал «Хозяин Тайги» (Ханты-Мансийск).