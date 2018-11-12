Югра и Турция обсудят экспорт

Сегодня, 12 ноября, в российской столице заработал Российско-Турецкий бизнес-форум, в котором принимают участие 80 турецкий компаний, специализирующихся в сферах автомобилестроения, судостроения, строительства, промышленности, инфраструктуры, агропромышленном комплексе. Помимо них в Москву приехали 30 крупных турецких предпринимателей и 20 бизнес-ассоциаций - всего около 300 участников.

Со стороны России в мероприятии примут участие и представители Ханты-Мансийского автономного округа. А именно — директор фонда «Центр поддержки экспорта Югры» Ирина Гайченцева. Она станет участником круглого стола «Продукты питания и агропромышленный комплекс» и проведет встречу с турецкими бизнесменами.

Кстати, из Югры экспортируется немало товаров и сырья. По подсчетам 2017 года общая сумма составила почти $14,5 млн. Югорскую продукцию приобретают 50 стран мира. Речь идет о минеральных продуктах, топливно-энергетических товарах, древесине, продовольствии и так далее. Сюда же относится пушнина, текстиль и металлы.

Югорский экспорт реализуется под общим логотипом бренда «Сделано в Югре». Проект реализуется фондом «Центр поддержки экспорта Югры».

В 2017 году под брендом «Сделано в Югре» была запущена виртуальная выставка-ярмарка товаропроизводителей Югры, получивших согласие на использование товарного знака, а также одноименное мобильное приложение. Выставка-ярмарка демонстрируется на межрегиональных и международных мероприятиях, а также доступна в сети Интернет для посетителей со всего мира.