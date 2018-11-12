​Владимир Сысоев принял участие в работе выездного заседания Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Профильный комитет ГД провел выездное заседание на площадке Госуниверситета по землеустройству. Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что сотрудничество Комитета с университетом позволяет принимать взвешенные решения по вопросам, касающимся земельной сферы, а законопроекты, связанные с регулированием земельных отношений, всегда проходят со спорами, учитывая специфику этой области.

Ректор ГУЗ Сергей Волков выразил благодарность за проведение заседания профильного комитета в стенах университета: «Мероприятие очень важно для наших студентов и преподавателей. В этом году наше сотрудничество активно развивалось. Примером является не только участие наших преподавателей и экспертов в работе комитета, но ваша личная встреча со студенчеством», — сказал Сергей Волков, обращаясь к участникам встречи. Ректор университета сообщил, что многие студенты хотят прийти на практику в Комитете.

«Темой выездного заседания стала подготовка ко второму чтению правительственного законопроекта о совершенствовании определения видов разрешенного использования земельных участков. Есть поручение Президента от 2012 года о переходе от деления земель на категории к территориальному зонированию», - рассказал Владимир Сысоев.

«Срок реализации поручения Президента — 1 февраля 2013 года, однако оно все еще не выполнено. Задача на поверку оказалась гораздо сложнее в реализации, чем предполагалось изначально. Те дискуссии, которые проходили и в стенах Государственной Думы, и в научно-экспертном сообществе это хорошо нам продемонстрировали. В результате внесенный и принятый в первом чтении в 2014 году законопроект об отмене категорий был отклонен Государственной Думе в июне 2018 года в связи с утратой им актуальности», — отметил глава Комитета.

По его словам, в июле 2018 года принят закон, который представляет собой существенную часть законопроекта об отмене категорий. «Сейчас мы рассматриваем законопроект о видах разрешенного использования земельных участков — тоже часть первоначального законопроекта об отмене категорий земель. Но поручение Президента РФ о переходе от категорий земель к территориальному зонированию все еще не исполнено полностью. Необходимо обеспечить возможность этого перехода», — подчеркнул депутат. Участники встречи подчеркнули, что необходимо решить вопрос открытости информации о земле для граждан.

«Доступность и прозрачность информации о земле, в том числе вопросы достоверности Единого государственного реестра недвижимости и ликвидации административных барьеров, должны быть достигнуты как цели этого законопроекта», — подчеркнул парламентарий: «Нужно, чтобы информация о действующем в отношении земельного участка регламенте, о предусмотренных таким регламентом видах разрешенного использования была доступна максимально просто для каждого собственника земельного участка. В настоящее время в развернутом виде данная информация в реестре недвижимости отсутствует, мы не видим в выписке из ЕГРН о земельном участке сведений обо всех установленных регламентом видах разрешенного использования и на практике появляются возможности для требований о дополнительных разрешениях и согласованиях. Принимая, дорабатывая данный законопроект, мы должны обеспечить подлинную прозрачность и доступность информации о правовом режиме земельных участков в частности и территории в целом», — заявил депутат.

По итогам выездного заседания принято решение о создании при Комитете рабочей группы, в рамках которой будут проработаны все озвученные предложения.