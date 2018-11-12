16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Владимир Сысоев принял участие в работе выездного заседания Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Профильный комитет ГД провел выездное заседание на площадке Госуниверситета по землеустройству. Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что сотрудничество Комитета с университетом позволяет принимать взвешенные решения по вопросам, касающимся земельной сферы, а законопроекты, связанные с регулированием земельных отношений, всегда проходят со спорами, учитывая специфику этой области.

Ректор ГУЗ Сергей Волков выразил благодарность за проведение заседания профильного комитета в стенах университета: «Мероприятие очень важно для наших студентов и преподавателей. В этом году наше сотрудничество активно развивалось. Примером является не только участие наших преподавателей и экспертов в работе комитета, но ваша личная встреча со студенчеством», — сказал Сергей Волков, обращаясь к участникам встречи. Ректор университета сообщил, что многие студенты хотят прийти на практику в Комитете.

«Темой выездного заседания стала подготовка ко второму чтению правительственного законопроекта о совершенствовании определения видов разрешенного использования земельных участков. Есть поручение Президента от 2012 года о переходе от деления земель на категории к территориальному зонированию», - рассказал Владимир Сысоев.

«Срок реализации поручения Президента — 1 февраля 2013 года, однако оно все еще не выполнено. Задача на поверку оказалась гораздо сложнее в реализации, чем предполагалось изначально. Те дискуссии, которые проходили и в стенах Государственной Думы, и в научно-экспертном сообществе это хорошо нам продемонстрировали. В результате внесенный и принятый в первом чтении в 2014 году законопроект об отмене категорий был отклонен Государственной Думе в июне 2018 года в связи с утратой им актуальности», — отметил глава Комитета.

По его словам, в июле 2018 года принят закон, который представляет собой существенную часть законопроекта об отмене категорий. «Сейчас мы рассматриваем законопроект о видах разрешенного использования земельных участков — тоже часть первоначального законопроекта об отмене категорий земель. Но поручение Президента РФ о переходе от категорий земель к территориальному зонированию все еще не исполнено полностью. Необходимо обеспечить возможность этого перехода», — подчеркнул депутат. Участники встречи подчеркнули, что необходимо решить вопрос открытости информации о земле для граждан.

«Доступность и прозрачность информации о земле, в том числе вопросы достоверности Единого государственного реестра недвижимости и ликвидации административных барьеров, должны быть достигнуты как цели этого законопроекта», — подчеркнул парламентарий: «Нужно, чтобы информация о действующем в отношении земельного участка регламенте, о предусмотренных таким регламентом видах разрешенного использования была доступна максимально просто для каждого собственника земельного участка. В настоящее время в развернутом виде данная информация в реестре недвижимости отсутствует, мы не видим в выписке из ЕГРН о земельном участке сведений обо всех установленных регламентом видах разрешенного использования и на практике появляются возможности для требований о дополнительных разрешениях и согласованиях. Принимая, дорабатывая данный законопроект, мы должны обеспечить подлинную прозрачность и доступность информации о правовом режиме земельных участков в частности и территории в целом», — заявил депутат.

По итогам выездного заседания принято решение о создании при Комитете рабочей группы, в рамках которой будут проработаны все озвученные предложения.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

12 ноября в 16:09, просмотров: 318, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургутский театр вернулся с берлинских гастролей. Рассказываем, как это было

​Сургутский театр вернулся с берлинских гастролей. Рассказываем, как это было
Надежда Макаренко 12 ноября в 15:44
260 1
​В каких случаях банк может не вернуть деньги со вклада полностью или частично? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​В каких случаях банк может не вернуть деньги со вклада полностью или частично? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 12 ноября в 11:39
402 1
Валерий Соловей: «Только 20 процентов граждан считают Россию великой державой. Остальные видят, что никакая она не великая»

Валерий Соловей: «Только 20 процентов граждан считают Россию великой державой. Остальные видят, что никакая она не великая»
Интервью с историком и профессором МГИМО о том, как пенсионная реформа сплотила население, какой главный принцип в российской политике и что важного произойдет в 2020-2021 годах
Артем Мазнев 11 ноября в 19:09
15095 19
Топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году

Топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году
​Сбербанк отмечает 177-й день рождения. В честь праздника банк запускает новую традицию — акцию «Зеленый день»
Ариадна Костюкова 10 ноября в 14:09
1410 7
​Новогодние утренники в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Новогодние утренники в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Программы, стоимость, даты, продолжительность, афиши и прочее
Лилия Сулейманова 09 ноября в 16:33
1292 1
​Рудион по пятницам: пойдем на улицу, потусуемся

​Рудион по пятницам: пойдем на улицу, потусуемся
Ева Рудион 09 ноября в 18:13
1074 2
​Тина Канделаки хочет как в США

​Тина Канделаки хочет как в США
За восемнадцать лет, в том числе и усилиями Тины Канделаки, в России полностью вытоптано все политическое поле, где теперь может что-либо взойти исключительно с разрешения власти
Александр Мазурин, читатель СИА-ПРЕСС 09 ноября в 16:57
993 26
​«Архипелаг ГУЛАГ» Леонида Габышева

​«Архипелаг ГУЛАГ» Леонида Габышева
Впечатление такое, что за те 50 лет, что прошли с момента описанных событий, в российской уголовно-исполнительной системе не изменилось ровным счетом ничего
Журналист, читатель СИА-ПРЕСС Андрей Маркин 09 ноября в 13:35
695 0
45 рублей за проезд

45 рублей за проезд
В Сургуте вырастут автобусные тарифы
Анастасия Семихатских 09 ноября в 12:43
1246 28
Мужчина, что вы себе позволяете?

Мужчина, что вы себе позволяете?
Каждая сотрудница редакции СИА-ПРЕСС хоть раз в жизни испытала на себе домогательства. Что делать, если вы тоже столкнулись с подобным
Анастасия Якупова 09 ноября в 12:26
1678 54
​Детский сад какой-то

​Детский сад какой-то
В СурГПУ прошёл финал городского конкурса «Юные знатоки олимпизма»
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ 08 ноября в 17:54
704 0
Лифты на замену, старьё — под снос

Лифты на замену, старьё — под снос
Константин Карпеткин рассказал, о чем болит голова департамента городского хозяйства
Анастасия Семихатских 08 ноября в 16:18
425 0
​Ты нас бесишь

​Ты нас бесишь
Травля в сургутских школах: её нет, или о ней молчат?
Лилия Сулейманова 08 ноября в 11:36
1479 15
Подробности скандала с главой сургутского депспорта

Подробности скандала с главой сургутского депспорта
UPD: Глава города подтвердил СИА-ПРЕСС, что вскоре даст все необходимые комментарии о ситуации с Шамилем Лукмановым
Артем Мазнев 07 ноября в 19:44
1478 1
​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний

​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний
Депутат думы Югры, основатель гимназии-лаборатории в Сургуте рассказал, сколько дней в неделю нужно учиться современным школьникам
Валерий Салахов, депутат думы Югры 07 ноября в 17:15
969 16
​И в радости, и в печати: как издать книгу

​И в радости, и в печати: как издать книгу
Полезные советы издательств и авторов
Надежда Макаренко 07 ноября в 14:05
979 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика