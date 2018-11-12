«Вся жизнь — игра»! Об этом — новая фотовыставка Сургутском художественном музее

Сургутский художественный музей и фотоклуб «Отражение» приглашают посетить выставку «Вся жизнь — игра». Она открылась в рамках «Ночи искусств и продлится до 25 ноября.

В экспозиции представлены работы сургутских фотохудожников: Георгия Корчёнкина, Алексея Скрипина, Ирины Мутуль, Дмитрия Фёдорова, Александра Мойсюка, Веры Фефиловой, Дмитрия Алешко, Валерия Дыбы.

Основная идея выставки заключается в раскрытии темы игры. Речь о метаморфозах, иллюзиях, игре воображения и всевозможных перевоплощениях. В экспозиции — как самостоятельные фотографии и инсталляции, так и целые серии работ.

«Примечательно, что новый проект, кстати уже четвертый, совместно открытый с нашим музеем, связан с театром и всем, близким ему, — отмечает пресс-секретарь Сургутского художественного музея Антон Ситдиков. — У горожан есть уникальная возможность познакомиться с работами настоящих мастеров фотоискусства. Кстати, само открытие выставки вызвало большой интерес у посетителей «Ночи искусств». Ждем вас в Художественном!»

