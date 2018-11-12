​Филипенко и Салманов: голосование за имена аэропортов Сургута и Нижневартовска выходит на финишную прямую

В России завершился первый этап голосования в конкурсе «Великие имена России». В рамках проекта россияне выбирают имена великих соотечественников 47 аэропортам страны. Имена 123 имен-финалистов опубликованы на сайте конкурса.

Во втором этапе, который продлиться до 30 ноября, голосовать будут за один из трех вариантов, прошедших в финал. Авиагавань Сургута может быть названа в честь Ермака Тимофеевича, Фармана Салманова или Александра Филипенко. Воздушные ворота Нижневартовска могут получить имя также Салманова, Филипенко или Николая Архангельского.

«С 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование проводится одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17, методом анкетирования. Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря», - сообщается на сайте проекта.