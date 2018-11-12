СурГПУ зовет абитуриентов познакомиться

Сургутский государственный педагогический университет проведет День открытых дверей «День Карьеры в СурГПУ» для школьников выпускных классов города и региона с целью позиционирования вуза и направлений подготовки.

Двери в СурГПУ откроются 17 ноября в 12 часов по адресу: ул. Артема, д. 9, культурно-спортивный комплекс.

Регистрация участников с 11.00. В 12 часов начнут работать консультационные площадки факультетов, откроется Ярмарка студенческих объединений, юные гости смогут поучаствовать в «Профессиональных пробах». Также ребят ждет концерт, который для них подготовили студенты.

Мероприятие познакомит школьников с условиями обучения в педагогическом вузе, погрузит их в студенческую жизнь и поможет определиться с выбором профессии.

Телефоны для контактов и консультаций: 8(3462) 35-78-43; 8(3462) 23-21-31 (доб. 2-409).